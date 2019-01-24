В Украине вырастут цены на интернет: что об этом известно

В Украине цены на интернет в 2019 году вырастут на 20%, но даже после этого они останутся одними из самых низких в мире. Для того, чтобы украинский рынок продолжал развиваться, услуги провайдеров должны подорожать вдвое.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV председатель комитета по вопросам экономический конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян. По его мнению, если сегодня попытаться заморозить цены на интернет, через 2-3 года его стоимость подскочит до уровня стран Западной Европы.

"Ничего удивительного не случилось. В Украине не осталось ни одного товара или услуги, которые бы не подорожали. Компании, работающие в Украине так же точно получают счета за коммунальные услуги, причем по увеличенной цене. Физическое лицо платит за электроэнергию по меньшему тарифу, чем юридическое", – отметил эксперт.

Комментируя нынешнюю среднюю цену в Украине на интернет от 5,5 долларов в месяц, Арутюнян отметил, что стоимость бывает намного меньше, "особенно когда две услуги в одной – телевидение и интернет".

"Украина 4 года подряд возглавляет рейтинг стран с самым дешевым доступом к интернету. Это благодаря конкуренции. Мы имеем уникальную возможность в Украине сберечь конкуренцию, сохранить провайдеров. Цена возрастет на 20%, но в абсолютном отношении это стоимость чашки кофе", – отметил он.

По словам эксперта, цены на интернет растут потому, что есть тенденция к уменьшению участников рынка. Провайдеры банкротятся, объединяются, их приобретают крупные игроки.

"Если провайдеры не поднимут стоимость своих услуг, они или обанкротятся, или будут выкуплены. Если бы еще 2-3 года тенденция не менялась и цены оставались на старом уровне, мы бы получили такую же стоимость, как в Европе – Франции, Испании, Германии, а это 50 евро", – подчеркнул он.

Арутюнян считает, что сегодняшний экономически обоснованный тариф на услуги фиксированной связи, то есть интернета в квартире, составляет примерно 10 долларов.

"Это для того, чтобы сфера развивалась. Поэтому я считаю, что мы можем сохранить статус страны с самым дешевым интернетом в мире, но мы не должны снижать качество услуг. Поэтому провайдеры, которые сегодня поднимают стоимость своих услуг на цену одной чашки кофе, должны улучшать свое качество, не покупать дешевое оборудование", – заключил эксперт.

easybud.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ресурс Howmuch подсчитал, что на начало 2018 года интернет в Украине в среднем стоил 5,46 долларов (~150 грн). К сравнению, в соседних странах цены выше: Молдова 11,3 доллара (~315 грн), Россия 10,35 (~290 грн), Беларусь 12,77 (~350), Румыния 14,27 (~400 грн). К слову, дешево интернет стоит и в Иране ~160 грн.

Изменения коснутся и рынка мобильной связи. Так, операторы перед новогодними праздниками существенно подняли тарифы. Они выросли от 20 до 70 гривен в зависимости от пакета услуг.

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