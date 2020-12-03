В Украине вырастут налоги на квартиры и зарплаты: сколько заплатим с января 2021-го

В Украине уже через несколько дней повысят часть налогов. К примеру, "единый налог" для физлиц-предпринимателей второй группы увеличится с 944,6 до 1200 грн.

О том, как и для кого повысят налоги в 2021-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Налоги для физлиц-предпринимателей

С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ (смотрите ниже) и сам единый налог:

для первой группы: с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных);

для второй группы: с 944,6 до 1 200 грн (20% минимальной зарплаты).

Минимальный ЕСВ

Также с 2021 года в Украине увеличится минимальная ставка единого социального взноса. Она составляет 22% от минималки. Сейчас это 1 039 грн, а будет – 1 320 грн. Такой размер соцвзноса платят украинцы с минимальными доходами и физлица-предприниматели.

Налоги на недвижимость

Ставка привязана к минимальной зарплате. При этом платить нужно за прошлый год. В 2020-м платили за прошлый год с максимальной ставкой 62,5 грн за квадрат, а в 2020-м – 70,8 грн (1,5% минималки).

Платить нужно за каждый квадрат, который превышает "норму", а она составляет 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. Собранные деньги поступают в местные бюджеты, поэтому у них есть возможность при желании сократить ставку налога или увеличить "норму жилья". Налог платится за каждый квадрат, который превышает "норму" жилья.

К примеру, в Киеве в 2021-м за квартиру площадью 80 квадратных метров нужно будет заплатить за 20 квадратов 1416,9 грн. Стоит учитывать, что "норма" в 60 и 120 квадратов установлена на одного человека. Допустим, в вашей семье есть три человека. Если недвижимость оформить так, что каждому будет принадлежать ровно 1/3 квартиры, то платить налог придется только за апартаменты площадью от 180 квадратов (по 60 квадратов каждому). Если же семья состоит из трех человек, но жилье оформлено только на одного из них, то норма будет в три раза меньше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты), если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).