В Украине вырастут алименты на детей: когда и сколько будут платить

В Украине в 2020 году вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей.

Соответствующей инфографикой 9 февраля поделилась пресс-служба Министерства социальной политики страны в Facebook.

Так, на одного ребенка в возрасте до шести лет запланировано три этапа повышения алиментов: с 1 января размер выплат составит 1779 гривен, с 1 июля – 1859 грн, а с 1 декабря – 1921.

Алименты в Украине ua.news

Тем временем на ребенка в возрасте от шести до 18 лет запланированы следующие начисления: с 1 января – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 грн, а с 1 декабря – 2395.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве благодаря ужесточению наказания за неуплату алиментов в 2019 году было взыскано более 358 млн грн.

Также в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. грн.

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