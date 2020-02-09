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9 февраля • обновлено в 21:25
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В Украине вырастут алименты на детей: когда и сколько будут платить

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В Украине в 2020 году вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей.

Соответствующей инфографикой 9 февраля поделилась пресс-служба Министерства социальной политики страны в Facebook.

Так, на одного ребенка в возрасте до шести лет запланировано три этапа повышения алиментов: с 1 января размер выплат составит 1779 гривен, с 1 июля – 1859 грн, а с 1 декабря – 1921.

Алименты в Украине

Алименты в Украине

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Тем временем на ребенка в возрасте от шести до 18 лет запланированы следующие начисления: с 1 января – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 грн, а с 1 декабря – 2395.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Социальные выплаты Соцвыплаты в Украине
Место
Украина
Теги
алименты Министерство социальной политики
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От смешные))))если у человека зарплата например 6000 с какого перепугу он будет платить 2300?не смешите он должен платить 1500 и хрен вы что ему предъявите по закону он прав
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