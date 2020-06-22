В Украине вырастет прожиточный минимум: как повлияет на пенсии и субсидии
В Украине с 1 июля 2020 года повысится прожиточный минимум (ПМ). Это повлияет на размер других социальных выплат.
В частности, от размера ПМ зависят пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы. Сейчас (с 1 января 2020 года) этот показатель составляет 2027 грн.
Каким будет прожиточный минимум
ПМ на одного человека – 2118 гривен;
для детей до 6 лет – 1859 гривен;
для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2318 гривен;
для трудоспособных лиц – 2197 гривен;
для лиц, утративших трудоспособность – 1712 гривен
Следующее повышение прожиточного минимума произойдет 1 декабря – до 2189 грн.
Что будет с пенсиями
Вследствие повышения ПМ в Украине вырастет размер минимальной пенсии – с 1 июля 1712 гривен. Размер максимальной пенсии составит 17120 грн (сейчас это от 1638 до 16 380 грн). То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.
Алименты и выплаты военнослужащим
От размера прожиточного минимума зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию. Она составляет два ПМ, то есть c 1 июля составит 4236 грн.
А еще увеличится минимальный размер алиментов (не меньше половины прожиточного минимума на ребенка):
для детей до 6 лет – 929,50 грн;
для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.
Налоги и субсидии
"Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса.
Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.
Также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним. В формуле расчета размера субсидии также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.
Помощь по безработице
В Украине с 1 июля вырастет и размер максимальной помощи по безработице (установлена в размере не больше 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц). Следовательно, этот показатель составит 8788 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля пересчитают целый ряд выплат. К примеру, налог для первой группы "единщиков" увеличится почти на 20 грн, также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним.
Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.