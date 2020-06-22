В Украине вырастет прожиточный минимум: как повлияет на пенсии и субсидии

В Украине с 1 июля 2020 года повысится прожиточный минимум (ПМ). Это повлияет на размер других социальных выплат.

В частности, от размера ПМ зависят пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы. Сейчас (с 1 января 2020 года) этот показатель составляет 2027 грн.

Каким будет прожиточный минимум

ПМ на одного человека – 2118 гривен;

для детей до 6 лет – 1859 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2318 гривен;

для трудоспособных лиц – 2197 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 1712 гривен

Следующее повышение прожиточного минимума произойдет 1 декабря – до 2189 грн.

Что будет с пенсиями

Вследствие повышения ПМ в Украине вырастет размер минимальной пенсии – с 1 июля 1712 гривен. Размер максимальной пенсии составит 17120 грн (сейчас это от 1638 до 16 380 грн). То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия в Украине в 2020 году

Алименты и выплаты военнослужащим

От размера прожиточного минимума зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию. Она составляет два ПМ, то есть c 1 июля составит 4236 грн.

А еще увеличится минимальный размер алиментов (не меньше половины прожиточного минимума на ребенка):

для детей до 6 лет – 929,50 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1159,00 грн.

Налоги и субсидии

"Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса.

Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним. В формуле расчета размера субсидии также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Помощь по безработице

В Украине с 1 июля вырастет и размер максимальной помощи по безработице (установлена в размере не больше 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц). Следовательно, этот показатель составит 8788 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля пересчитают целый ряд выплат. К примеру, налог для первой группы "единщиков" увеличится почти на 20 грн, также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним.

Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.