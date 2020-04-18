В Украине выплатят долги медикам: Зеленский назвал дату

В Украине на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах.

Об этом сообщили на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, но начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Врач и пациент Первоисточник

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования. За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев все-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения, сообщили на совещании.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработали механизмы дополнительного финансирования врачей, в частности, тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.