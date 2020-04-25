В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня

Личные финансы 13:11, 25.04.2020 Обновлено: 17:10, 25.04.2020

В Украине разовую выплату в 1000 грн для пенсионеров, которые получают деньги с помощью почтальонов, могут перенести с апреля до 25 июня.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда. 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

А тем, кому деньги приносят почтальоны – до 25 июня. "3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Узнать, полагается ли вам разовая доплата, можно, позвонив в Пенсионный фонд по номерам телефонов: 0-800-503-753; (044) – 281-08-70; (044) – 281-08-71.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в мае львиная доля пенсионеров не получат обещанную индексацию (осовременивание) пенсий. Из 11,4 млн пенсионеров на повышение могут претендовать всего менее 7 млн человек.

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