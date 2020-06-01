В Украине вводят новую монету в 10 грн: как выглядит

Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение новую монету номиналом 10 гривен.

Монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Она существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен благодаря увеличенным размерам и специальному грубому рифлению, сообщили на сайте НБУ.

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Она будет иметь равное обращение с банкнотами, обменивать их будет не нужно. Постепенно НБУ выведет бумажные 10 гривен из оборота.

Как писал OBOZREVATEL ранее, НБУ введет в оборот новую монету, посвященную ночной бабочке.