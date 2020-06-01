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1 июня • обновлено в 09:06
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В Украине вводят новую монету в 10 грн: как выглядит

1.2т
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Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение новую монету номиналом 10 гривен.

Монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Она существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен благодаря увеличенным размерам и специальному грубому рифлению, сообщили на сайте НБУ.

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

В Украине вводят новую монету в 10 грн: как выглядит

Она будет иметь равное обращение с банкнотами, обменивать их будет не нужно. Постепенно НБУ выведет бумажные 10 гривен из оборота.

Как писал OBOZREVATEL ранее, НБУ введет в оборот новую монету, посвященную ночной бабочке.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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