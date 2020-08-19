В Украине вводят кардинальную реформу выплат: кому и как пересчитают

В Украине уже со следующего года часть выплат смогут считать по новым правилам. Федерация профсоюзов опубликовала законопроект Минсоца, который вводит новые правила расчета алиментов, материальной помощи солдатам, доплат, повышений и надбавок. Уже с 2022 года Кабмин сам будет решать, сколько денег давать украинцам.

О том, как и на кого могут повлиять новые правила от правительства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и как предлагают изменить

Прожиточный минимум отвяжут от всех выплат, которые не являются основным источником доходов. Пенсия, зарплата, как и сейчас, будет зависеть от ПМ. А остальные выплаты привяжут к новой величине (с 1 июля 2021 года она составит 2100 грн). Эта величина будет увеличиваться ежегодно исходя из размера инфляции.

"В пояснительной записке к документу сказано, что решение о пересмотре функций прожиточного минимума принимают в связи с тем, что размер минимальной пенсии и зарплаты занижен из-за того, что реальный прожиточный минимум значительно выше его официального значения. Но при этом в самом документе предлагают отвязать прожиточный минимум не от зарплат и пенсий, а от неосновных доходов. Я бы сказал, что это один из возможного пакета законопроектов, следующий должен касаться непосредственно прожиточного минимума и в итоге мы получим совершенно новые функции этого показателя", – предполагает в комментарии OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник.

Алименты. Сейчас размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума на ребенка. К примеру, если алименты платятся на ребенка возрастом пять лет, сейчас они должны составлять не менее 929 грн (прожиточный минимум составляет 1859 грн).

По новым правилам минимальный размер алиментов для детей возрастом до 6 лет будет составлять не меньше 70% базовой величины (1470 грн). При этом, если у родителя будет достаточный доход, то размер алиментов увеличат до 110% базовой величины для детей старше 6 лет и до 140% для детей до 6 лет (2310 и 2940 грн соответственно).

Выплаты при смерти, ранении рядового состава службы гражданской защиты. Сейчас выплата составляет 100 прожиточных минимумов на работоспособных (это 219,7 тыс. грн). По новым правилам выплата должна составлять не меньше 130 величин (273 тыс. грн).

Для военнослужащих:

При смерти выплатят 2 млн грн (сейчас 1,3 млн грн);

при призыве выплатят 5460 грн (сейчас 3558 грн).

Важно: новая формула расчета также будет касаться и других выплат, которые не являются основным источником дохода. А уже с 2022 года, согласно документу, Кабмин сам может определять размер "базовой величины".

Изменения коснутся не всех: что говорят эксперты о новшестве Кабмина

Замглавы Федерации профсоюзов Александр Шубин в комментарии OBOZREVATEL заявил: прожиточный минимум нельзя исключать при расчете выплат. "Эта величина упоминается в Конституции, от нее отходить нельзя", – говорит один из лидеров профсоюзных организаций.

Реформу прожиточного минимума в Кабмине рассматривают еще с прошлого года. За это время было несколько предложений. Каждый раз речь шла о том, чтобы часть выплат "прикрепить" к новому показателю. На этот раз в законопроекте ввели понятие "базовой величины". С 1 июля следующего года она, согласно документу, составит 2100 грн.

При этом уже сейчас общий показатель прожиточного минимума в Украине составляет 2118 грн. Прожиточный минимум продолжат использовать. От него, например, будет зависеть минимальная пенсия, размер гарантированного дохода на семью (если сумма меньше, можно будет получить помощь от государства).

Аналитик Владимир Мазуренко предполагает: так как новшество вступит в силу только с июля следующего года, к тому моменту, как власть примет решение использовать для расчета "величину" в размере 2100 грн, официальный прожиточный минимум может быть значительно выше.

"Задача отвязать прожиточный минимум от выплат – следствие анонсированного значительного повышения этого показателя. То есть власти пообещали, что прожиточный минимум должен быть в два раза выше, а теперь думают, как его поднять таким образом, чтобы не получилась дыра в бюджете. Но тут есть большое "но". И это "но" наша Конституция. Мы не можем отменять прожиточный минимум или даже частично забирать частично функции этого показателя, пока не решим для себя, нужен ли нам этот показатель и должен ли он упоминаться в главном законе страны – Конституции", – говорит Мазуренко.

Попытка №2: почему Минсоц до сих пор не может принять решение

Еще в прошлом году Министерство социальной политики разработало законопроект, который вводит понятия "штрафной ставки" и вручную регулирует размер зарплат для бюджетников. Документ вызвал бурную реакцию в обществе, однако так и не попал в парламент.

К примеру, тогда предлагали убрать из закона норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Чиновники заявили: минимальный должностной оклад для предприятий небюджетной формы должен составлять не менее 50% минималки, а вот для бюджетников, прокуроров, антикоррупционеров, военнослужащих, чиновников решение о том, сколько платить, будет принимать Кабмин.

Тогда главный аргумент противников документа звучал так: в 46 статье Конституции сказано, что выплаты, которые составляют основной источник дохода, не должны быть меньше прожиточного минимума. В новом же документе эту норму учли. Теперь предлагают новые цифры не для всех выплат, а только для тех, которые не должны быть "основным источником дохода".

"В ближайшее время не стоит ждать увеличения прожиточного минимума. В бюджет на 2020-й год прописали: "сделать шаги". Какие шаги? В следующем году, разумеется, ситуация уже меняться не будет. Если бы у Кабмина был рецепт, они бы не прописывали это так осторожно", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL ученая Лидия Ткаченко.

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