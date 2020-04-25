В Украине ввели новые правила для субсидиантов: у кого заберут помощь

В Украине в связи с карантином приняли решение изменить правила предоставления субсидий для тех, кто имеет задолженность по коммуналке. Если раньше семьи имели право на продление помощи в случае, если у них нет долга за коммунальные услуги более чем за два месяца, с 1 мая это условие смягчат до трех месяцев.

Об этом говорится в постановлении Кабмина. При этом важно отметить, что учитывать будут только тот долг, который превышает размер 20 необлагаемых минимумов (340 грн).

Кто не получит субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Вернуть субсидию тем, кто нарушил правила и солгал в декларации, нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.

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