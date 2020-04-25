В Украине ввели новые правила для безработных: как получить выплату

В Украине Кабинет министров ввел новые правила оформления пособия по безработице. Если раньше для этого нужно было идти в Цент занятости, теперь выплату можно оформить в сети.

Об этом на официальной странице Facebook сообщает премьер-министр Денис Шмыгать. "На заседании мы поддержали запуск экспериментального проекту оформления статуса безработного и получение пособия по безработице онлайн через портал "Действие". Раньше для этого нужно было лично приходить в центр занятости или по упрощенной процедуре отправлять заявку по электронной почте", – сообщает преьмьер.

Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо:

авторизироваться на портале "Действие" - https://diia.gov.ua/;

выбрать соответствующую услугу;

заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.

Вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

"Еще раз призываю всех, кто потерял работу, присылать заявки в центры занятости для получения помощи. Подчеркну, что в Фонде борьбы с COVID-19 предусмотрена финансовая поддержка Фонда соцстрахования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", – сообщает премьер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

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