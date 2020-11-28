В Украине ввели день сотрудника финансового мониторинга: обращение главы службы

Президент Владимир Зеленский подписал указ №523/2020, в результате которого в Украине 28 ноября ввели День работника системы финансового мониторинга. По этому случаю своих коллег поздравил Председатель Государственной службы финмона Украины Игорь Черкасский.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице Facebook. "Именно в этот день в 2002-м Верховной Радой Украины был принят первый в истории независимой Украины Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которым начато национальную систему финансового мониторинга", – пишет Черкасский.

facebook.com/FIU.Ukraine

Он считает, что введение президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины этого профессионального дня – признание высокого авторитета мер, принимаемых участниками национальной системы финансового мониторинга и значительных результатов ее работы.

"Убежден, что этот шаг безусловно положительно повлияет на реализацию международного сотрудничества Украины с FATF и Комитетом Совета Европы MONEYVAL.

Искренне поздравляю с этим торжественным событием коллектив Госфинмониторинга и работников всех участников национальной антилегализационной системы, представленные нашими партнерами – государственными и правоохранительными органами, субъектами первичного финансового мониторинга, общественными и саморегулируемыми организациями сферы финансового мониторинга.

Украинская национальная система противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма планомерно совершенствуется с учетом международных обязательств Украины.

Только за последнее время принято современное законодательство, соответствующее мировым стандартам, усовершенствована межведомственное и международное сотрудничество, а частный сектор продуктивно поддерживает и активно участвует в этом процессе.

Результаты работы дают возможность твердо и с достоинством отметить настрой направлять все свои усилия и потенциал на дальнейшее развитие национальной системы финансового мониторинга.

Продолжаем упорно работать в пользу украинского общества и повышение международного авторитета Украины! ", – написал глава службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба финансового мониторинга представила отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.