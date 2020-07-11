В Украине введут нулевую декларацию: кому и сколько придется заплатить

В Украине уже в ближайшее время могут запустить нулевую декларацию. Всем желающим предложат легализовать имущество, полученное от теневых доходов. При этом придется заплатить небольшой налог.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Уровень теневой экономики до сих пор самый высокий в Европе. Об амнистии говорят уже несколько лет, ее обещал внедрить президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании. Нардепы уже наработали проект амнистии, детали которого все еще обсуждаются.

Законодатели предлагают установить ставку от 2,5% (если деньги тратили на покупку государственных ценных бумаг) до 10% (за все имущество, кроме недвижимости, авто, прав интеллектуальной собственности).

В каком виде могут запустить нулевую декларацию:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем, то есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Управляющий партнёр Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия в Украине необходима, тем более с учетом, что бизнес обязали декларировать контролируемые иностранные компании.

"Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас компаниям, собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Почкун.

"Прощение" будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться, где взяли деньги и как это отображено в декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.