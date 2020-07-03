'Cлуги' предлагают в разы поднять прожиточный минимум и забрать налоги из бюджета: в чем риски

В Украине несколько десятков нардепов от "Слуги народа" во главе с председателем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №3515, который приведет к кардинальному повышению прожиточного минимума.

О том, почему от нового предложения парламентариев не изменится благосостояние украинцев, но сократятся поступления в бюджет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Каким будет прожиточный минимум?

Сейчас размер прожиточного минимума зависит от уровня цен в стране. Он рассчитывается как стоимость определенного набора товаров и услуг (и то с опозданием). Нардепы от "Слуги народа" предлагают привязать этот показатель к средней зарплате.

К примеру, по последним данным Госстата, сейчас средняя зарплата в Украине составляет 11 446 грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты.

Таким образом, официальный прожиточный минимум на данный момент составляет 2118 грн, а согласно предложению "Слуги народа" должен быть не менее 4578 грн (40% минималки).

Плохая новость заключается в том, что результат от такого повышения очень сомнительный. Минимальную зарплату, социальные выплаты и оклады на предприятиях от прожиточного минимума отвяжут.

Оклад будет устанавливаться раз в год по предложению Минфина – там должны рассчитать, на какой хватит денег. А самое интересное, что для частных предприятий будет действовать правило: оклад не может быть меньше 50% установленного норматива. Что это значит?

Зарплаты чиновников перестанут зависеть от прожиточного минимума, их будут устанавливать в правительстве вручную и раз в год.

Частные предприятия смогут платить на 50% меньше, чем на государственных. А остальное доплачивать в конверте.

Прожиточный минимум резко повышают, но на заработных платах это не отобразится.

Вместе с тем от ПМ отвяжут и минимальную зарплату, и социальные выплаты. "А зачем тогда вообще повышать прожиточный минимум" – задается вопросом экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Бюджеты могут оставить без налогов

Главная проблема документа – риск масштабной тенизации доходов, уверен финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Дело в том, что необлагаемый минимум (ту часть дохода, за которую не нужно платить подоходный налог) хотят увеличить до уровня прожиточного минимума. В то время как сам ПМ намерены поднять до уровня около минимальной зарплаты.

"Я бы сказал, что есть определенные вопросы к самой идее законопроекта. Сейчас смысл такой: люди должны платить как можно меньше налогов, тогда бизнес расправит плечи. Но здесь есть много "но". Нужно понимать, что в нашей ситуации, когда и так до половины работодателей работает в тени, такое решение может привести к полной тенизации", – рассказывает Мазуренко.

С таким же утверждением согласен и экс-министр соцполитики Андрей Рева. Необлагаемый минимум хотят увеличить до уровня прожиточного минимума, который при этом повысят. В результате с минимальной зарплаты не будут платить подоходный налог. "К чему приведет эта ситуация? А с учетом, что они еще хотят и Кодекс законов о труде изменить, когда работодатель сможет без причины увольнять, теневики вообще огромное спасибо скажут", – добавляет Рева.

Идею увеличить необлагаемый минимум Галина Третьякова озвучивает уже несколько лет. Еще будучи экспертом, она предлагала "снять налоговое ярмо" с украинцев. Но возникает большой вопрос, чем компенсировать потерянные миллиарды гривен. Более того, как показала практика (например, решение о двукратном снижении ЕСВ несколько лет назад), без жесткого контроля любое снижение налоговой нагрузки работодатели воспринимают как возможность больше заработать. Об интересах бюджета или работающих при этом речь не идет.

Штрафы будут считать по-новому

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты соглашаются: прожиточный минимум нужно было отвязать от штрафов еще давно. Эта норма в законопроекте единственная, которая не вызывает споров.

Вместо прожиточного минимума законодатели предлагают использовать штрафную ставку, размер которой составит 2% от расчетной единицы (будет назначаться правительством). Но проблема состоит в том, что размер такой единицы или методика его расчета неизвестны. Поэтому сейчас определить, как будут считать штрафы, сложно.

Реформа прожиточного минимума – одно из политических обещаний "Слуги народа". Однако проводить ее без обсуждения в обществе, понятных критериев и влияния на социальные стандарты – бессмысленно. Более того, снижение налоговой нагрузки без усиления контроля может в будущем привести к бюджетному коллапсу.