В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: что хочет Зеленский

Александр Литвин Личные финансы 03:00, 22.10.2020

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде в очередной раз заявил, что украинцев ждет налоговая амнистия. Это не новое обещание обсуждается не первый год, однако до сих остается всего лишь проектом.

О том, чего ждать от налоговой амнистии в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем вообще нужна амнистия?

В Украине около 30% ВВП находится в тени (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже при желании узаконить сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы. Нулевая декларация эту проблему может решить.

Идея простая: если что-то заработал в тени, задекларируй и спи спокойно. Амнистию поддерживают и налоговые эксперты, и нардепы и даже международные партнеры. Уже есть готовый законопроект, но по какой-то причине ее до сих пор не принимают.

Как проведут налоговую амнистию?

Идей есть несколько, какая из них будет отображена в финальном законопроекте покамест неизвестно. OBOZREVATEL проанализировал зарегистрированный законопроект №1232 и ниже приводит главные пункты (в финальном варианте часть норм могут пересмотреть):

  • доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

  • амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

  • с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

  • со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

  • если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

  • все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

  • декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Налоговый эксперт Александр Почкун идею нулевой декларации поддерживает. Но при этом отмечает в комментарии OBOZREVATEL: новшество ни в коем случае не должно касаться госслужащих. Такое "прощение" будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться: где взяли деньги и как это отображено в декларации.

Почему налоговая амнистия может провалиться?

Налоговая амнистия может успешно пройти только при двух условиях:

Первое – должны быть гарантии, что за легализованные активы не будет никакого наказания. Если власти возьмут на себя обязательство "простить" заработок в тени, то должны будут соблюдать его. Более того, сама информация должна быть конфиденциальной.

Второе – тех, кто решит не легализовать свои активы, должны жестко наказывать. Иначе стимулов выходить из тени и платить даже небольшой налог не будет.

"У нас уже была попытка налоговой амнистии, многие компании задекларировали, налоговая к ним претензий не имела, но следом пришли СБУ, ГПУ и так далее. Амнистия предполагает соблюдение законов. Если государство возьмет на себя роль контроля за соблюдением прав, тогда это будет работать", – поясняет налоговый эксперт.

Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

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