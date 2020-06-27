В Украине введут крупные штрафы за долги по коммуналке: законопроект

В Украине хотят ввести штрафы за коммуналку, которые не действуют во время пандемии коронавируса .

В Украине могут ввести штрафы за коммуналку в размере до 50% суммы долга. Наказания будет зависеть от того, как долго накапливается задолженность.

Об этом, говорится в законопроекте №3613 под авторством ряда нардепов от "Слуги народа". Как рассказывает OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКУ Алексей Ковш, с 20 мая украинцы должны отдавать только небольшую пеню за долги (на время карантина ее отменили). Ее размер составляет всего 0,01% за каждый день просрочки (считается после 20-го числа).

За год пеня может составить всего около 3,6%. Такая сумма, уверен Ковш, не напугает ни одного из должников. В новом законопроекте "Слуга народа" предлагает ввести дополнительное понятие "штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг".

если совокупный долг достиг годовой стоимости коммуналки – штраф в 20%;

совокупный долг в размере двухлетних платежей – штраф в 30%;

совокупный долг в размере трехлетних платежей – штраф в 50%.

В Украине резко ужесточат штрафы за долги по коммуналке 24tv.ua

Параллельно с тем будет действовать и пеня. К примеру, если вы три года не платите за коммуналку ни копейки и за это время накопили "минус" 36 тыс. грн, размер пени составит всего 10,8%. В то же время по новым правилам помимо 10,8% пени придется заплатить и 50% штрафа.

"Фактически значительно ужесточается наказание за неуплаты жилищно-коммунальных услуг, кроме того, меняется и инструмент для взыскания такого долга. Эти предложения полностью повторяют заложенные в меморандум условия и, по моему мнению, полностью оправданы", – рассказывает Ковш.

Долги уже достигли рекордных отметок. Так, украинцы задолжали за коммуналку 63,1 млрд грн. За поставку и распределение газа должны 25,6 млрд, долг за электроэнергию достиг 5,9 млрд, за центральное отопление и горячую воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за содержание домов и придомовой территории – 4,9 млрд грн.

Подробнее о том, как смогут взыскать штрафы, читайте здесь (разрешат арестовывать зарплаты и даже забирать квартиры).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.