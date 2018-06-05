В Украине введут абонплату на воду и тепло: сколько заплатим

Абонентская плата на воду и тепло будет рассчитываться по формуле, не зависящей ни от метража, ни от количества прописанных в квартире и в среднем будет составлять около 30 грн за отопление и 15-20 грн за воду.

Об этом в эксклюзивном OBOZREVATEL комментарии заявил аналитик Ассоциации городов Украины Олег Гарнык.

"Абонплата на тепло и воду предусмотрена новой редакцией Закона "О жилищно-коммунальных услугах". Закон должен вступить в силу с 10 июня 2018 года, но не факт, что это произойдет, так как на данный момент рассматривается возможность отсрочки вступления в силу данного закона. Дело в том, что есть проблемы с подзаконными нормативными актами и поэтому вступление в силу данного документа сейчас вызывает сомнения", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что абонплата будет касаться каждой услуги отдельно.

"Абонплата будет касаться каждой услуги отдельно: поставки горячей воды, поставки холодной воды и поставки тепловой энергии", - заявил эксперт, подчеркнув при этом, что на каждый вид услуги будет начисляться отдельная абонплата.

"Абонплата будет уплачиваться только в том случае, когда заключается индивидуальный договор с поставщиками услуг или когда такое решение принимает ОСМД". - сказал Гарнык.

"Ориентировочная стоимость абонплаты за тепло на сегодняшний день составляет около 30 грн для каждой квартиры. Абонплата на воду - около 15-20 грн. Примечательно, что размер абонплаты не будет зависеть ни от количества прописанных в квартире, ни от метража, так как сама по себе абонплата - это всего лишь плата за подключение к системе и не более того. То есть жильцы однокомнатной и трехкомнатной квартир будут платить одинаковую абонплату", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что абонплата не будет касаться ни газа, ни электрической энергии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина для получения очередного кредитного транша от МВФ должна выполнить целый ряд требований, среди которых введение абонентских плат на отопление и газ. Обновленную версию меморандума с МВФ президент, глава НБУ и министр финансов подписали еще в прошлом году. Одни из невыполненных условий: введение абонплаты на газ и отопление.

В ближайшее время в Украине могут ввести абонентскую плату на отопление и воду. Данное нововведение прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня. Согласно закону в Украине для потребителей коммунальных услуг будет введено такое понятие как "плата за абонентское обслуживание". Как говорится в разъяснениях к закону, это сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и электроэнергии).