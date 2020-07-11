В Украине – всплеск мошенничества с банкоматами: достаточно просто воспользоваться устройством

В Украине мошенники устанавливают на банкоматах специальные устройства, которые не просто воруют данные с карт, но и позволяют изготовить дубликат и в любое время обчистить счет жертвы.

На днях служба безопасности ПриватБанка в Киеве задержала одну из злоумышленниц, которая успела сделать около 30 дубликатов карт. О том, как работает схема и как себя защитить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы все чаще становятся жертвами схем

В июне по сравнению с маем количество выявленных скимминговых устройств взлетело на 220%. Правда, это в основном связано с тем, что в период карантина украинцы меньше пользовались банкоматами. Эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: скимминг – это один из самых сложных способ мошенничества. Для этого нужно специальное устройство для выпуска карт, камера или накладка на клавиатуру (чтобы подсмотреть пин-код), скимминговое устройство.

"Я бы сказала, что это сравнительно редкая схема. У банков есть относительно точная статистика. Если клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, то с скриммингом все иначе – мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом", – говорит Кобейник.

Так выглядит скимминг на банкоматах НПУ

Заместитель директора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко с таким мнением не соглашается: скримминг активно используют мошенники, технологии развиваются. Мол, злоумышленники фактически устроили "гонку вооружений с банками" и каждый раз находят новый способ обойти меры безопасности.

"Это не редкое явление. Устанавливается устройство или на картридер, или внутри самого картридера. И это проблема, их заметить практически невозможно. Но им же нужно еще и пин-код получить. Для пин-кода устанавливается миниатюрная камера, либо в фальш-панели, либо где-то рядом", – рассказывает Данильченко.

На фотографии ниже можно увидеть, как выглядит накладка на устройство для считывания карты. Мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата, или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.

После уже другой мошенник снимает скимминг, камеру или накладку. Дальше они используют собранную информацию для выпуска идентичных карт. Скимминг считывает данные магнитной ленты на карте, что позволяет выпустить дубликат.

Потом мошенники в разных банкоматах с поддельными картами и паролями проверяют счета и снимают все до последней копейки. Жертва этой схемы понимает, что лишилась средств, только после того, как они пропадают со счета.

Может ли банк вернуть деньги жертвам?

Да, но только после расследования. Причем такой обязанности у банков нет, это скорее собственное желание. "Все зависит от политики банка. Банки проводят расследование, если они понимают, что действительно это был скимминг, в таком случае большинство банков компенсируют средства, если они понимают, что потеря произошла", – рассказывает Данильченко.

Защититься от скимминга крайне сложно. В "ЕМА" советуют как минимум всегда прикрывать рукой клавиатуру, когда набираете пин-код. Но и это не всегда помогает: на кливиатуру могут наложить специальную незаметную накладку.

Также важно, осматривать банкомат перед тем, как его использовать. Но если скимминг внутренний, его заметить невозможно. Данильченко говорит: даже она, работая экспертом по безопасности, не всегда может на вид "узнать" скимминговое устройство.

Как защитить себя от скимминга:

Установить лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении на ту карту, которую вы носите с собой, установите ограничение в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги заполучить они не смогут.

Попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее.

Прикрывать рукой клиаватуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.