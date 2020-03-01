В Украине вскоре резко вырастет абонплата на газ: сколько заплатим

В Украине с 1 июля 2020-го резко вырастет абонплата на газ. Так, если сейчас платеж за каждый кубометр составляет не более 1,99 грн (плюс отдельно оплачивается само голубое топливо), то в середины лета – уже 2,73 грн.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Независимо от того, потребляете ли голубое топливо, так или иначе придется платить за его доставку.

Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату за только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!