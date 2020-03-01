Главная Новости
2 марта • обновлено в 01:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

В Украине вскоре резко вырастет абонплата на газ: сколько заплатим

Читать материал на украинском

В Украине с 1 июля 2020-го резко вырастет абонплата на газ. Так, если сейчас платеж за каждый кубометр составляет не более 1,99 грн (плюс отдельно оплачивается само голубое топливо), то в середины лета – уже 2,73 грн.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Независимо от того, потребляете ли голубое топливо, так или иначе придется платить за его доставку.

В Украине вскоре резко вырастет абонплата на газ: сколько заплатим

Новости
Как не платить абонплату на газ в Украине: назван единственный способ

Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату за только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 ввели абонплату за газ. Платить придется за инфраструктуру.

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Такое решение позволит Украине сохранить транзит газа (а это около 3% ВВП), а в России – избавиться арбитражных исков.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги газ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Украинцы и не такое готовы заплатить назло Путину. Они достаточно зарабатывают на чистке панских толчков.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги