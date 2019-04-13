В Украине вполовину взлетели цены на популярный продукт

Пшенная крупа за год подорожала в Украине на 57%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Если в 2018 году килограмм стоил в магазинах в среднем 16,8 грн., то в этом — уже 26,4 грн.

Эксперт видит причины ценовых скачков в спросе населения, которое ради экономии все активнее переходит на каши. Чем активнее люди раскупают крупы — тем резвее торговцы повышают свои ценники.

Благодаря остальным ингредиентам (подорожавшим не так сильно, как крупа) каша для украинцев подорожала заметно меньше.

"Если предположить, что на две тарелки каши нужно 250 гр. крупы, 300 мл. воды, щепотки соли с учетом сливочного масла, которое подорожало в этом году на около 11% (с 7,2 грн. за 40 гр. до 8 грн.), то общий скачек цены выльется в около 28%", — привел пример Дорошенко.

И напомнил, что в Украине пшенная каша является одной из самых дорогих, в сравнении с другими. На начало марта килограмм риса, например, стоил 23,5 грн., а гречки — 16,8 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине взлетели цены на алкоголь.

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