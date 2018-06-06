В Украине возьмутся за должников по коммуналке

Для того, чтобы в Украине на гражданина подали в суд за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, сумма долга не имеет ровным счетом никакого значения.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Олег Бойко.

"Если есть задолженность, балансодержатель подает иск о взыскании. В случае, если не использованы никакие другие механизмы, квартира должника действительно может быть продана с торгов в пользу погашения задолженности", - заявил адвокат, отметив, что сумма, за которую продадут квартиру будет отличаться от ее реальной рыночной стоимости. "Как правило, квартиру продают на 10-30% дешевле ее рыночной стоимости. Точно так же занижается стоимость имущества, которое перед продажей квартиры будет конфисковано в пользу погашения долга", - заявил адвокат.

"Но здесь нужно понимать, что старая привычка оценить имущество, как можно дешевле, все-таки ушла в прошлое. То есть сегодня, как бы там ни было, стараются оценивать и имущество, и квартиры по более реальным ценам, чем это делалось ранее", - заявил адвокат.

"В Украине сейчас практически все коммунальные платежи разделены, т.е. в конце месяца мы с вами получаем с десяток платежек. Так вот любой из поставщиков может обратиться в суд даже при самой минимальной задолженности. Разумеется, никто не будет принудительно продавать квартиру при долге в 10 гривен, но чисто юридически основания для обращения в суд есть даже при минимальном долге", - сказал адвокат.

"До того момента, когда продажа квартиры уже совершена, должник имеет право погасить долг и тем самым снять квартиру с торгов. Если квартира уже продана, должник имеет право оспорить продажу в судебном порядке", - отметил адвокат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги стремительно растет, несмотря на субсидии.

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