В Украине внезапно вырос курс доллара

Во вторник, 12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка зафиксировались на уровне 26,53 - 26,56.

Как передает Finance.ua, средние курсы на межбанке установились следующим образом:

Доллар США - 26,53 - 26,56 гривни;

Евро - 29,90 - 29,93 гривни;

Российский рубль - 0,4036 - 0,4042 гривни.

При этом 12 марта на открытии межбанка котировки гривни к доллару составляли 26,31 - 26,34.

По курсу НБУ во вторник стоимость доллара была установлена на уровне 26,31 гривни, укрепив таким образом национальную валюту на 8 копеек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается снижение курса доллара. Аналитики уверены в росте гривни и рассказали о сроках.

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