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В Украине внезапно вырос курс доллара

1.8тЧитать материал на украинском

Во вторник, 12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка зафиксировались на уровне 26,53 - 26,56.

Как передает Finance.ua, средние курсы на межбанке установились следующим образом:

  • Доллар США - 26,53 - 26,56 гривни;

  • Евро - 29,90 - 29,93 гривни;

  • Российский рубль - 0,4036 - 0,4042 гривни.

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При этом 12 марта на открытии межбанка котировки гривни к доллару составляли 26,31 - 26,34.

По курсу НБУ во вторник стоимость доллара была установлена на уровне 26,31 гривни, укрепив таким образом национальную валюту на 8 копеек.

В Украине внезапно вырос курс доллара
В Украине внезапно вырос курс доллара

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается снижение курса доллара. Аналитики уверены в росте гривни и рассказали о сроках.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривнядолларНБУМежбанк
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз", гоните Мишу в шею!. И вообще гоните всех! Если у вас "волна" это "внезапно", то все у вас, кто считает, что хоть что-то понимает в вопросе - непроходимые бездари )))))))))
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