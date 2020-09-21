В Украине вместо бэби-боксов выдают карточки Приватбанка: кто зарабатывает на новшестве

В Украине "слуги народа" приняли в первом чтении законопроект, который фактически возвращает выдачу бэби-боксов в натуральном виде. То есть вместо карточек Приватбанка будут, как и до 1 сентября, выдавать наборы для малышей.

О том, почему монетизация бэби-баксов не сработала и кто в этом заинтересован, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему натуральную помощь поменяли на денежную?

В 2018-м "пакеты" закупали через тендеры Prozorro. Но потом от идеи отказались, и закупкой занялось Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов – UNOPS. Новое правительство Алексея Гончарука сразу решило отказаться от такой схемы, ведь бэби-бокс – это не международная закупка. Право покупать "боксы" передали ГП "Профессиональные закупки". Они огласили тендер, но так его и не провели. Предприятие отказало части участников торгов и обвинило их в сговоре. Те же подали жалобы в Антимонопольный комитет, и торги отменили до выяснения обстоятельств.

Как уверяет один из участников тендера и член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский, поставщики с одинаковыми предложениями появились на торгах специально, чтобы их сорвать.

"Были "фейковые" компании, которые специально заходят, чтобы "тролить" тендеры. На эти торги подали заявки шесть таких непонятных участников. Их не допустили к торгам, и они подали жалобы в Антимонопольный комитет. К тому же, для тендера специально сделали очень плохое техническое задание, чтобы на Prozorro были нарушения и в АМКУ можно было его оспорить", – утверждает Александр Соколовский в комментарии OBOZREVATEL.

Как уверяют эксперты, в Минсоцполитики еще в июне собирались осуществить часть закупок по "пакету" без тендера. Но такой возможности не было. После провала торгов альтернативу бэби-боксами все-таки разработали: с сентября решили выдавать новоиспеченным родителям карты с лимитом, которые можно потратить в определенных магазинах.

Как получить денежную помощь?

Получить денежную компенсацию за "пакет малыша" смогут все семьи, у которых появились дети в 2020-м году, притом они не получили бэби-бокс и имеют соответствующую справку. Ранее "пакет малыша" выдавали сразу в роддоме после родов, а роженица лишь расписывалась, что действительно его получила. Карту же можно оформить в течении года после родов, и для этого нужно пройти несколько этапов:

– Обратится в Приватбанк, открыть счет получателя денежной компенсации со специальным режимом использования и получить карту для выплат "Пакет малыша".

– С открытым счетом обратится в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Там же написать заявление, к которому приложить копию свидетельства о рождении ребенка, копии идентификационного кода и паспорта, справку из роддома о том, что помощь вы не получили.

– Когда запрос будет удовлетворен и деньги поступят на карту, купить вещи для ребенка в магазинах, которые являются участниками проекта. Потратить деньги можно будет в течении года от даты зачисления.

Схема выглядит простой, но пока она сполна не заработала. Одна из причин – процедуры рассмотрения документов слишком затянуты во времени. Если карточку выдают быстро, то деньги на нее могут не поступать больше месяца. После того, как семья обратилась с заявлением, у работников соцзащиты есть 5 дней, чтобы принять решение: давать помощь или нет. Далее всех потенциальных получателей вносят в специальный реестр, который формируют и подают в Минсоцполитики всего раз в месяц до 10-го числа. Еще 7 дней есть у Казначейства, чтобы перечислить средства на счет получателя. В целом, если вам посчастливилось родить ребенка в начале месяца и быстро пройти все этапы подачи документов – помощь вы получите уже дней через 20. Если же ребенок родился после 10-го числа, то деньги можно ждать и больше 40-ка дней. Соответственно проект меняет направленность. Если раньше он обеспечивал первые потребности малыша и новоиспеченной мамы, то теперь родители будут покупать совсем другие товары.

Помощь с элементами квеста

Согласно данным Минсоцполитики, карты Приватбанка только за первые два дня работы проекта получили аж 4000 семей. Для кого-то это прошло без лишних трудностей. К примеру, Диана Кулиш из Свалявы рожала еще четыре месяца назад. Только узнала о монетизации – сделала карту и подала все документы:

"Документы делала с ребенком на руках. Не было на кого оставить. Но сама процедура у меня прошла легко и быстро. Пока деньги на карту еще не поступили. Надеюсь, будут в октябре".

Для некоторых же подача документов превратилась в настоящий квест. Учений-физик и блогер Антон Сененко с женой были вынуждены трижды посещать управление соцзащиты с ребенком, которому нету и месяца, чтобы подать письменные заявления. Все дело в том, что форма заявления постоянно менялась и сами сотрудники до конца не знали, что стоит в ней указывать.

"Мне жаль всех – людей с инвалидностью и сирот, которым я своим присутствием увеличиваю очередь. Мне жаль работников управления, которые до сих пор обрабатывают кучу бумажной макулатуры. Мне жаль миллионы родителей, которые так же тратят драгоценное время и деньги, как минимум на проезд, чтобы получить эти небольшие средства, которые потом непонятно как тратить. Уверен, что большая доля родителей после такого начала просто "забьют" на эту помощь и не будут тратить время" - подытожил Антон Сененко.

Сложнее всего оформить помощь будет жителям сел. Те семьи из сельской местности, с которыми мы пообщались, действительно не собираются получать карты в ближайшее время, ведь доехать в райцентр с ребенком не так легко. Ежегодно около трети детей рождаются именно в сельской местности. Исходя из этого, примерно такую же часть от выделенных 1,2 миллиарда государство сейчас имеет шанс "сэкономить" на добровольных "отказах" от помощи.

Украинское новшество

Подобная схема монетизации помощи – украинское новшество. Нигде в мире нету похожих проектов. Соответственно, определить, насколько он будет действенным и заработает ли вообще – сейчас сложно, утверждает соучредитель бывшей компании-производителя бэби-боксов Дмитрий Довгалюк. Его компания в свое время выиграла тендер от UNOPS, и, с его слов, они работают со многими международными организациями: ЮНИСЕФ, Управлением Верховного комиссара по делам беженцев, Международной организацией по миграции.

"Мы у всех спросили, есть ли опыт такой социальной помощи, где деньги идут через специальную карту. Нигде в мире такое не работало: или вы даете деньги, или талоны на конкретные товары. Наше Министерство придумало абсолютно новую идею. И пока нету оснований полагать, что из нее что-то получится. Если был бы опыт, можно было бы на него опереться", - объясняет Дмитрий Довгалюк.

Сейчас же отсутствие опыта чревато постоянными недочетами и задержками. Они уже дают о себе знать. О монетизации бэби-боксов огласили еще в конце июля, но за месяц отработать систему так и не смогли. Только в начале сентября, когда банк уже начал выдавать карты, в Министерстве социальной политики официально объявили, что приглашают торговые сети принять участие в проекте. Сейчас к нему присоединились около 50 магазинов.

Где и как покупать?

Так как участников пока не много, выбирать родителям фактически не из чего. Диана Кулиш отмечает, в их городке вообще нет магазинов, которые присоединились к программе. Единственный выход для людей, которые оказались в таких же условиях, как и Диана – заказать доставку через интернет. Но оплатить ее придется из своего кармана, ведь деньги с карты можно потратить лишь на покупку товаров.

Министерство социальной политики также планирует создать свою интернет-платформу, где родители смогут купить по карте товары отечественных производителей. Но проект пока только на стадии разработки.

Поскольку товары придется покупать в розницу, существенно изменится их цена. Если весь бэби-бокс обходился государству в 3820 гривен, сейчас на карту родителям поступит ровно 5000 гривен, но купить они смогут гораздо меньше.

"В розницу цены минимум в два раза выше, чем было у нас, – делится Дмитрий Довгалюк. – Притом качество то же самое, некоторые товары даже хуже. Для интереса мы попытались купить похожую одежду и текстиль у одной из сетей, которая уже представлена в проекте. Вчера нам привезли товаров на 3500 гривен. Это пеленки, одежда без зимнего комплекта, одеяло и пододеяльник. А весь бэби-бокс стоил государству 3820 грн и входили в него еще средства гигиены, игрушки".

Кому выгодно нововведение?

Пока закупку проводил UNOPS, деньги шли напрямую организации. Там получали 4% за работу, и платили поставщикам за конкретный товар по оптовым ценам. Наши же чиновники от денежных потоков были полностью изолированы. Новая система начисления помощи исправляет эту несвойственную украинским бюджетным закупкам "ошибку". Эксперты уже размышляют, кому же могут быть выгодны такие изменения в проекте?

"Я считаю, что здесь огромные коррупционные риски, – утверждает экс-министр социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана Андрей Рева. – Если чиновники настаивают на этой схеме, которая ухудшает ситуацию для всех участников процесса, кроме самих чиновников, я делаю вывод, что это кому-то нужно. Схема работала хорошо, зачем ее было ломать? Чтобы по-другому использовать 1,2 миллиарда, в интересах других лиц, которые хотят погреть на этом руки?".

Андрей Рева отрицает то, что закупку бэби-боксов нельзя проводить через международную организацию. С его слов, их Министерство действовало в рамках закона. Также он утверждает, изъяны в проекте "пакет малыша" искали давно. По его информации, за 2019-й год практически все директора областных департаментов социальной политики были на допросах в Офисе генпрокурора. Туда же вызывали и бывших заместителей министра, но подозрений так и не огласили.

Компании-изготовители бэби-боксов так же уверены, что систему поменяли неспроста. Александр Соколовский утверждает, монетизация очень выгодна розничным сетям, а Министерство в этой схеме получает неограниченную власть. Фактически, именно Минсоцполитики без каких-либо тендеров сейчас распоряжается судьбой 1,2 миллиардов, которые должны были пойти на бэби-боксы.

"Каким магазинам позволить участвовать в программе, а каким – нет, какой товар можно будет продавать по картам и какого качества он будет – это все сейчас решает Министерство социальной политики. Им это выгодно", – уверен бизнесмен.

Из-за монетизации государство потратит на каждого новорожденного почти на 1200 гривен больше, чем раньше. Притом, эти деньги пойдут не на улучшение качества помощи, а осядут на счетах розничных сетей. Действительно ли представители этих сетей настолько социально незащищены, что нуждаются в такой поддержке от профильного Министерства?