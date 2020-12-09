В Украине ветеринары зарабатывают больше врачей: названы размеры зарплат

Александр Литвин Личные финансы 00:14, 10.12.2020 Обновлено: 00:25, 10.12.2020

В Украине Государственный центр занятости предлагает врачам заработную плату на уровне около 7 тысяч гривен, при этом ветеринарам предлагают 20 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Большинство врачей, кроме семейных и экстренной помощи, зарабатывают около минималки. В некоторых больницах, как говорит хирург Александр Фарисей, врач может зарабатывать меньше санитарки. Так как санитарка работает по суткам, а у врача обычный рабочий день.

Зарплата врача в Украине
Центр занятости
Зарплата ветеринара в Украине
Центр занятости

Отметим, в то время как украинские врачи вынуждены работать с официальной зарплатой в 6-8 тыс. грн, в Польше и других соседних странах после начала пандемии начали существенно повышать уровень оплаты труда для медицинских сотрудников. К примеру, в Польше врач может зарабатывать 200-300 тыс. грн.

Кроме того, поляки начали принимать украинских медиков на работу без подтверждения диплома. Единственное, что нужно сделать: сдать небольшой экзамен и владеть польским языком.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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