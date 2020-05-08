В Украине ветеранам войны к 9 мая дадут разовые выплаты: кто и сколько получит

Андрей Довгань Личные финансы 16:55, 8.05.2020

В Украине к 9 мая ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат разовую помощь в размере от 900 до 4120 гривен.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на это Кабмин направил 1,3 млрд гривен. Размер выплат зависит от категории получателя.

Выплаты к 9 мая

Кто сколько получит

  • ветераны войны I группы инвалидности – 4120 грн;

  • ветераны войны II группы инвалидности – 3640 грн;

  • ветераны войны III группы инвалидности – 3160 грн;

  • участники боевых действий – 1390 грн;

  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;

  • члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, которые воспитывают детей.

Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

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