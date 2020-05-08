В Украине ветеранам войны к 9 мая дадут разовые выплаты: кто и сколько получит
В Украине к 9 мая ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат разовую помощь в размере от 900 до 4120 гривен.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на это Кабмин направил 1,3 млрд гривен. Размер выплат зависит от категории получателя.
Кто сколько получит
ветераны войны I группы инвалидности – 4120 грн;
ветераны войны II группы инвалидности – 3640 грн;
ветераны войны III группы инвалидности – 3160 грн;
участники боевых действий – 1390 грн;
лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;
члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, которые воспитывают детей.
Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.