В Украине в терминалах ввели новые ограничения на наличку: на какую сумму можно пополнить карту

В Украине банковские терминалы установили новые ограничения на транзакции, которые связаны с вступлением в силу закона о финансовом мониторинге. Терминал принимает до 4999 грн.

Как рассказали OBOZREVATEL в одном из банков, такое ограничение касается тех клиентов, которые пользуются терминалами анонимно. Чтобы подтвердить свою личность, достаточно вставить свою карту в терминал или ввести ее номер и верифицировать себя. После этого ограничение увеличивается до 149 тыс. грн.

Отметим, 149 тысяч – старое ограничение на сумму, которую можно переводить без финансового мониторинга. Однако по новому закону о финансовом мониторинге эту сумму увеличили до 400 тысяч. При этом банки оставили "старое" ограничение.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.