В Украине в разы повысят абонплату на газ: у кого в два раза взлетят суммы в платежках

В Украине Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала проект повышения тарифов на распределение газа (абонплата). В результате некоторые семьи будут переплачивать более чем на 100 грн больше ежемесячно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, абонплата платится ежемесячно независимо от того, пользуетесь вы газом или нет. Отдельно за использованное голубое топливо также нужно платить по счетчику.

К примеру, если вы стабильно в среднем тратите 100 кубов газа в месяц (с учетом, что в зимой больше, а в теплый период – меньше), и являетесь клиентом "Тернопольгаза", сейчас вы платите ежемесячную абонплату в размере 124 грн, а с 1 января 2021-го – будете платить 281 грн. Так, тариф может увеличиться с 1,24 до 2,81 грн.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от протяженности труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих расходов. Сейчас мы платим исходя из объемов потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А с 1 января будем платить из расчета того газа, который потратили с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.