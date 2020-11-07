В Украине в два раза взлетели цены на огурцы: что будет со стоимостью

В Украине в первую неделю ноября резко выросли цены на огурцы. Диапазон оптовых цен на бугорчатые огурцы составил около 25-33 грн за кг, тогда как еще неделю назад стоимость составляла 10-18 грн за кг.

Об этом сообщает издание EastFruit. "Стремительное уменьшение предложения коротких тепличных огурцов на украинском рынке связано с традиционным завершением очередного севооборота в хозяйствах. А пасмурная и прохладная погода, которая наблюдается в Украине уже на протяжении нескольких недель, только ускорила процесс завершения очередного сезона коротких бугорчатых огурцов в Украине", – отметили аналитики проекта.

Операторы рынка сообщали, что в ближайшее время ожидается прибытие в Украину первых в этом сезоне оптовых партий тепличных огурцов из Турции. Прогнозируемая цена на данную продукцию в Украине может варьироваться в диапазоне 27-28 грн/кг ($0,95-0,99/кг). То есть новый сезон импортных тепличных огурцов в Украине можно официально считать открытым.

"Дальнейшие ценовые изменения участники рынка тепличных овощей прогнозировать не стали, но в то же время большинство из них предположили, что последний резкий скачок цен, негативно скажется на и без того сдержанном спросе на тепличные овощи со стороны покупателей", – сообщило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.