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17 марта • обновлено в 13:47
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В Украине в банках закончился доллар, а часть отделений закрыли: к чему привел карантин

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В Украине из-за карантина и проблем с поставками валюты в ряде банков приняли чрезвычайные меры. Некоторые отделения закрылись, доллары продают не везде, а в помещения пускают по 3-5 человек.

Подробнее о том, как работают банки в условиях карантина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Решили закрыть часть отделений и перестали продавать доллары

В Украине абсолютное большинство банков выполняет распоряжение НБУ и работает в штатном режиме. При этом некоторые финансовые учреждения для того, чтобы обезопасить своих клиентов и сотрудников, решили часть отделений закрыть. К примеру, с 17 марта Альфа-Банк закрыл отделения в Киеве, Одессе, Черновцах, Харькове и других городах. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Более того, Альфа-Банк полностью запретил продажу долларов или выдачу американской валюты наличностью со счетов. А обменять доллары на гривни в банке можно. Это связано с повышенным спросом. Украинцы подверглись ажиотажному спросу и на фоне грядущего кризиса и объявленного карантина кинулись покупать валюту в банках, а ее не хватает.

В то же время, к примеру, банк ПУМБ работает в штатном режиме. Единственное – клиентов попросили соблюдать дистанцию друг от друга не менее одного метра, а в отделения пускают не больше 3-5 человек одновременно. Сотрудники работают в масках, а помещение регулярно дезинфицируют.

В Украине в банках закончился доллар, а часть отделений закрыли: к чему привел карантин

Укрсиббанк активно призывает своих клиентов вообще отказаться от походов в отделения и пользоваться мобильными приложениями. Хотя сами отделения финансовое учреждение закрывать не стало. С 17 марта действует ограничение: в отделении банка сможет находиться от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения.

Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов. У посетителей могут измерить температуру, в отделениях установили дезинфекторы рук, а сотрудникам выдали маски.

Похожая ситуация и в Кредобанке. Правда, здесь установили ограничения по снятию наличных средств. Так, в кассе можно получить не больше 50 тыс. грн (или сумму придется заказывать предварительно), а долларов просто на всех не хватает. Поэтому хоть ограничений и нет, купить валюту сложно.

"Мы не можем гарантировать пополнения наличности в кассах в долларах и евро с учетом прекращения авиаперевозок и закрытия государственной границы. Операции с наличными в польских злотых, а также выдача наличных в гривне осуществляются без ограничений", – заявили в Кредобанке.

Также по штатному расписанию работают ПриватБанк, Ощадбанк и еще десятки украинских банков.

Почему не хватает доллара

Национальный банк называет главную причину – перекрыли авиасообщения и валюту в страну завозят с задержками. "Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Однако есть и другая причина – значительно вырос спрос. Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом, чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как только карантин закончится, а авиасообщения восстановят, количество валюты в банковских отделениях снова увеличится. Более того, стоит отметить, что украинцы по закону не имеют права расплачиваться валютой. Поездки за границу отменили, а все расчеты внутри страны – только в гривнях.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
вся Украина знала о финансовой пирамиде ОВГЗ и что всю последнюю неделю карманные структуры западных финансовых спекулянтов выводили валюту с Украины в сговоре с Нацбанком, однако преступный режим ничего не делал. Бездействие в такой ситуации может быть только в одном случае, круговая порука, сговор и политическое прикрытие преступников НБУ вождями антинародного режима Идиократии.А расплачивается как всегда украинский народ. Преступный режим ещё раз его "сделал" (с).
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Приходите вчера . )))
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Самолеты полные валюты...
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