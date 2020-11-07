В Украине в 750 раз подорожают пошлины на документы: законопроект "слуг"

Александр Литвин Личные финансы 09:40, 7.11.2020 Обновлено: 09:51, 7.11.2020

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги).

Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1 (автор "Слуга народа" Даниил Гетманцев), который народные депутаты должны были рассмотреть 6 ноября, однако решение перенесли на следующее заседание.

Как и что может подорожать?

Государственные нотариусы должны взимать плату за свои услуги в виде пошлины. Ее размер устанавливался еще в 90-х и действительно устарел. Но вместо того, чтобы разобраться, какая сумма способна покрыть расходы, Даниил Гетманцев решил одним решением в десятки раз увеличить цены.

Вот как подорожают основные услуги:

Заверить завещание

  • Сейчас: 85 копеек.

  • Будет: 255 грн.

За дубликат нотариально заверенных документов

  • Сейчас: 51 копейка.

  • Будет: 85 грн.

Заверить подпись на документе

  • Сейчас: 34 копейки.

  • Будет: 170 грн.

За подтверждения поручения на право пользования автомобилем

  • Сейчас:

    • родственника первой линии: 1,7 грн;

    • не родственникам: 5,1 грн.

  • Будет:

    • родственника первой линии: 170 грн;

    • не родственникам: 255 грн.

Таким образом, за удостоверение завещаний придется заплатить в 300 раз больше, за поручения – в 50-750 раз, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах – в 500 раз, за передачу заявлений граждан – в 17 раз, за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов – в 167 раз.

Зачем повышать цены?

"Внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшению доходов местных бюджетов в современных условиях", – написал Гетманцев в пояснительной записке.

Пошлины на нотариальные услуги не могут быть существенным источником пополнения бюджета. Стоит понимать, что к государственным нотариусам обращаются, в том числе, и украинцы, которые не могут себе позволить платить много за такие же услуги у частных специалистов.

Сколько стоят такие услуги у частных нотариусов?

Государственные нотариусы за указанный выше перечень услуг могут брать только госпошлину. За дополнительные услуги (консультации и т.п) придется платить по прайсу, который утвердил областной отдел Минюста.

Частные нотариусы же берут столько, сколько захотят. Единственное ограничение для них: нельзя поставить выше цены, чем у конкурентов, иначе все уйдут к конкуренту. Для сравнения, если услугу "заверить завещание" Гетманцев предлагает оценить в 255 грн (что уже в десятки раз дороже, чем сейчас), то у частного нотариуса в Киеве за эту же услугу придется заплатить как минимум 700 грн.

Цена отличается в сотни раз, но к государственному нотариусу зачастую идут малообеспеченные украинцы, предварительно записавшись и отстояв очередь, частные же делают все то же, но без очередей и за относительно большие деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Тогда эксперты заявили, что Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.

Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.

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