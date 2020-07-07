В Украине проведут налоговую амнистию: кого коснется и как это будет

Офис президента, правительство и финансовый комитет Верховной Рады согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии. В ходе ее государство даст возможность узаконить доходы и активы, с которых не заплачены налоги.

Амнистия запланирована на 2021 год. Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщила "Лига". "Концепт согласован. Ждем, когда президент внесет в Верховную Раду законопроект", – сказал он.

По словам депутата, как образец для реформы были использованы амнистии в Индонезии и Аргентине. "Свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно", – добавил Гетманцев.

Принципы налоговой амнистии

нулевое декларирование будет добровольным.

речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов.

амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.

речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки (при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском).

ставки: общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% – для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

Гетманцев уточнил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.

"Это в долгосрочной перспективе, то есть речь не о "завтра" и не "послезавтра". Лично я – приверженец всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.