В Украине в 2019-м введут новые деньги: в НБУ раскрыли детали

В Украине в 2019 году в оборот запустят монету номиналом в 5 грн, а в 2020-м – 10 грн. При этом за несколько лет бумажные купюры 1 и 2 грн полностью выведут.

Об этом в интервью изданию "Униан" рассказал директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко. "Монета номиналом 5 гривен запланировано к вводу в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году. О введении в обращение будет сообщено дополнительно после соответствующего решения правления НБУ", – рассказал чиновник.

НБУ

При этом бумажные купюры номиналом 1 и 2 грн, которые перестали выпускать еще в 2018-м, полностью выведут из оборота за 2-3 года, отметил Зайвенко. "Мы еще не выпустили достаточное количество монет соответствующих номиналов, чтобы полностью заместить бумажные деньги в обращении. Мы прекратили печатать эти банкноты еще в 2018 году и изымаем изношенные купюры. Но пока в обращении остается около половины выпущенных банкнот", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года ведет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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