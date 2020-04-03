В Украине ужесточили правила для супермаркетов и транспорта: новшество от Кабмина

В Украине расширили список предприятий, сотрудники которых имеют право пользоваться общественным транспортом. Кроме того, ввели новые требования для супермаркетов и других общественных мест, которые продолжают работу
Об этом говорится в постановлении № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".
Как изменились правила в магазинах и на заправках:
все сотрудники должны быть в масках и очках;
маски можно изготовлять самостоятельно;
такие же требования ввели для сотрудников банков и всех учреждений, которые работают на время карантина;
Как изменили правила в общественном транспорте:
в транспорте можно перевозить ровно столько пассажиров, сколько есть сидячих мест;
пользоваться общественным транспортом смогут: сотрудники сфер здравоохранения, обеспечения продовольствием, госуслуг, коммунальных услуг, порядка, обороны, инфраструктуры, финансовых и банковских учреждений.
Респиратор
habr.com
"Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции", –
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).
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