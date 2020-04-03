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3 апреля • обновлено в 18:23
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В Украине ужесточили правила для супермаркетов и транспорта: новшество от Кабмина

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В Украине расширили список предприятий, сотрудники которых имеют право пользоваться общественным транспортом. Кроме того, ввели новые требования для супермаркетов и других общественных мест, которые продолжают работу

Об этом говорится в постановлении № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Как изменились правила в магазинах и на заправках:

  • все сотрудники должны быть в масках и очках;

  • маски можно изготовлять самостоятельно;

  • такие же требования ввели для сотрудников банков и всех учреждений, которые работают на время карантина;

Как изменили правила в общественном транспорте:

  • в транспорте можно перевозить ровно столько пассажиров, сколько есть сидячих мест;

  • пользоваться общественным транспортом смогут: сотрудники сфер здравоохранения, обеспечения продовольствием, госуслуг, коммунальных услуг, порядка, обороны, инфраструктуры, финансовых и банковских учреждений.

Респиратор

Респиратор

habr.com

"Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции", –

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
супермаркет карантин
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