В Украине ужесточат контроль за банковскими переводами: кого проверят

В Украине с 28 апреля перевести больше 5 тысяч гривен можно будет только после идентификации. То есть либо со своей карты, либо подтвердив свою личность в терминале с помощью своей карты, либо показав паспорт (если переводить деньги через кассу).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Это новшество в первую очередь коснется небанковских финансовых учреждений. Они не смогут принимать крупные переводы от всех подряд. Хочешь перевести крупную сумму – подтверди свою личность.

А после, если за месяц совершить целый ряд крупных переводов – объясни, откуда деньги. Все это сделано для того, чтобы уменьшить отмывание средств и сократить объем теневой экономики.

Итак, с 28 апреля без подтверждения своей личность можно будет перевести только до 5 тысяч гривен. "Для тех, кто постоянно отправлял деньги и не хотел "светиться", теперь потребуется идентификация", – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При этом банки должны проверять все переводы на сумму от 400 тыс. грн (даже если раздробить перевод на несколько частей). По старым правилам, речь шла о 150 тыс. При этом финансовое учреждение, помимо обязательного мониторинга, пользуется и собственным контролем, согласно которому проверять могут даже незначительные суммы.

"Идентификация не нужна при разовых операциях до 400 тысяч гривен, если это не связано, например, с лотереями или с азартными играми. При переводах без открытия счета или операциях с виртуальными активами – до 30 тысяч. Сюда входит криптовалюта и электронные деньги", – добавила Коробкова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.

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