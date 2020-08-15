В Украине увеличили размер зарплат для расчета пенсий: у кого и как изменятся выплаты

В Украине средняя зарплата для расчета пенсий в июне 2020 года выросла на 1651,06 грн и составила 11 197,38 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ в пятницу, 14 августа.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11197 гривен 38 копеек", – сообщили в Пенсионном фонде.

Пенсионный фонд увеличил размер зарплат для расчета пенсий ПФУ

На что влияет этот показатель

От этого показателя зависит размер пенсии. Так, если ваша собственная заработная плата останется неизменной, то при росте средней заработной платы по стране размер будущей пенсии может снизиться.

Если же вместе со средней заработной платой по стране вырастет и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет больше.

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Как считается пенсия в Украине Обозреватель

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже имеющихся налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.