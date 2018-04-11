В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

В Украине рост потребительских цен в марте 2018 года ускорился до 1,1% с 0,9% в феврале.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. При этом по сравнению с мартом прошлого года инфляция снизилась до 13,2% с 14% по итогам февраля.

Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем составила 1,4%, а с начала года – 2,7%.

Так, в Украине с начала 2018-го потребительские цены увеличились на 3,5%.

Новости Названа причина роста цен в Украине

Больше всего подорожали цены на овощи и фрукты - 5% и 3%. На хлеб, сыры, рыбу, мясо, масло, макаронные изделия, рис и мясопродукты цены повысились на 1,6-0,8%.

Цены на табачные изделия и алкоголь увеличились на 1,3%.

Однако в то же время в Украине подешевели молоко, сахар, яйца, гречневая крупа и сало - от 0,2% до 3,6%.

Как писал "Обозреватель", ранее НБУ рассказал о причинах инфляции в Украине.