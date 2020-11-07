В Украине урежут пенсии: министр соцполитики рассказала, чего ждать

В Украине в будущем средний размер пенсий сократится с 29 до 20% от средней зарплаты. Так, украинцы, которые зарабатывают 10 тысяч гривен, на заслуженном отдыхе будут получать всего 2 тысячи гривен.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства. "Уже сейчас имеем среднюю пенсию 29% от средней зарплаты, а в перспективе будет не более 20%. Например, имея зарплату 10т тысяч гривен, человек получит 2 тысячи гривен пенсии. Вот об этом говорил премьер. Будет ли это и пенсия, которая обеспечит достойную жизнь? Точно нет", – рассказала Лазебная.

Министр предлагает ввести обязательные накопительные пенсии и начать собирать дополнительные деньги с работающих не с 2022 года, как это планировалось ранее, а уже с января следующего года.

"В принципе, это можно сделать и на базе уже зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта №2683, но обязательно доработав его с учетом предложений, обобщенных Минсоцполитики, в которые вошли предложения Европейской бизнес ассоциации, Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, экспертов РПР, позиции ТПП, УСПП, профсоюзов транспортников, энергетиков, работников угольной промышленности", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.