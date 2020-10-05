В Украине упали зарплаты: сколько будем зарабатывать до конца года и кому повезло

В Украине под конец лета снизился средний размер зарплаты. Из-за девальвации гривни, инфляции, карантина и экономического кризиса обеднели все. В августе украинцы зарабатывали примерно на 3% меньше, чем в июле.

Подробнее о том, как меняются зарплаты украинцев и что изменится до конца года – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему меняются зарплаты в Украине

Средняя заработная плата в Украине в августе упала на 3% по сравнению с июлем. Теперь она составляет 11 446 грн. Если же сравнивать с августом 2019-го, то тогда средняя зарплата была на уровне 10 537 грн. Поэтому можно сделать вывод, что в целом за год зарплаты выросли на 8%.

По данным августа 2020-го, больше всего платят украинцам, которые работают в сферах:

информации и телекоммуникации: 19 827 грн;

финансовой и страховой деятельности: 19 700 грн;

государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования: 16 802 грн.

В свою очередь одни из наименее оплачиваемых работников в сферах:

питания и временного размещения: 6 224 грн;

образования: 8 218 грн;

медицины: 8 490 грн.

Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Черновицкой и Волынской областей. А наибольшую – в Киеве и Донецкой области.

Почему зарплаты упали?

Показатели Государственной службы статистики демонстрируют нам, какую зарплату в среднем начисляли сотрудникам в тот или иной месяц года. Но чтобы начисления колебались, реальной зарплате не обязательно расти или падать. На самом деле в начислении зарплат есть своеобразная "сезонность". В году есть два пиковых периода, когда средний показатель зарплат всегда будет выше, чем до этого. Соответственно, после такого периода начисления резко упадут.

Наибольшую сумму всем работникам традиционно начисляют в декабре, потому что кроме обычной зарплаты, есть еще доплаты, 13-я зарплата, бонусы, премии. Это же касается и периода июнь-июль, когда большая часть сотрудников, в частности бюджетной сферы, идут в отпуска и получают отпускные.

"Декабрь и июнь-июль всегда выглядят привлекательно с точки зрения заработной платы, – объясняет директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. – Создается впечатление, что в эти месяцы происходит резкое повышение зарплат. Но это не так. Вот, я вам могу сказать, что с сентября до ноября 2019-го средняя зарплата была примерно 10 700 гривен. А в декабре - 12 300.

В январе же опять 10 700. Это не значит, что в декабре все так хорошо поработали, просто начисленная зарплата была выше. Также, если мы посмотрим начисление зарплат, которые были в весенние месяцы, а потом в июне-июле, то увидим, что в эти два месяца зарплаты были больше. Это период отпусков, особенно у учителей, медиков, бюджетной сферы, потому в эти месяцы резко растут начисления заработной платы. Опять же, в мае средняя зарплата была приблизительно 10 500. А в июне-июле 11 600-11 800 грн".

Из этого следует, в августе средняя зарплата упала не потому, что ее понизили, а потому, что у тех же учителей отпуска закончились, и они просто начали получать обычную ставку.

Что будет с зарплатой до конца года?

Если учитывать "сезонные" изменения заработной платы, то ее средний показатель будет зависеть от экономической ситуации в стране. Поскольку реального роста и "оздоровления" экономики у нас пока не предвидится, эксперты в прогнозах средней зарплаты не оптимистичны.

"Будем надеяться, что вторая волна коронавируса нас не накроет, и у нас не будет тотального локдауна как в марте-апреле, – говорит OBOZREVATEL Василий Юрчишин. – Но факторов роста экономики, чтобы заработная плата увеличивалась, тоже нет".

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский с ним солидарен:

"За счет того, что у нас закрыты границы, мы получили небольшое увеличение расходов внутри страны. Летом люди не могли поехать в другие страны и тратили деньги в Украине. Так страна получила своеобразный "адреналиновый" толчок к стимулированию торговли и соответствующих расходов. Сентябрь же будет ключевым и действительно покажет, какая реальная ситуация в экономике. Сейчас у нас падает перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. В результате людей, которые работают там, будут сокращать, или урезать их заработные платы. Это поспособствует тому, что у нас или не будет роста средней заработной платы, даже учитывая сезонность, или же она будет вообще падать".

В целом, дальнейшую динамику заработной платы по стране Илья Несходовский оценивает как отрицательную.