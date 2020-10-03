Мошенники оставляют украинцев без копейки, число случаев взлетело: раскрыты главные схемы

В Украине количество мошеннических схем взлетело на 37% только за первое полугодие 2020 года. Злоумышленники для обмана портят банкоматы, создают фейковые сайты, обзванивают доверчивых клиентов банка и разрабатывают вредоносное программное обеспечение.

О том, как изменилось количество случаев мошенничества и что делать, чтобы не потерять средства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Случаи мошенничества участились

Одна встреча с мошенником в среднем обходится украинцам в 1819 грн, подсчитали в Национальном банке. В первой половине 2020 года банки сообщили о 47,5 тысячи таких случаев. В прошлом году их было всего 34,7 тысячи. Рост составил почти 37%!

Как рассказали OBOZREVATEL в Ассоциации членов-платежных систем ЕМА, меняются также и подходы мошенников. Они диджитализировались, усовершенствовали свои методы, научились вводить в заблуждение даже тех клиентов банков, которые, казалось бы, финансово грамотные.

"Удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составляла лишь 0,0048% (в первой половине 2019 году – 0,0043%). В то же время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес потери из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем", – рассказала на брифинге начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

С началом карантина количество мошеннических операций выросло: украинцы чаще пользуются картами, онлайн-переводами и вместе с тем чаще становятся жертвами злоумышленников.

Мошенники используют банкоматы

Даже не делая покупки онлайн, не разговаривая с мошенниками по телефону, можно стать жертвой мошеннической схемы. Достаточно всего лишь воспользоваться банкоматом. Есть несколько схем обманов:

Скримминг. Как рассказывает замдиректора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко, последнее время количество случае воровства средств с использованием специального устройства "скримминг" выросло в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный прибор в разъем банкомата для приема карт.

Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Заметить скримминг практически невозможно НПУ

Чтобы лишиться средств, стоит всего лишь один раз воспользоваться банкоматом ЕМА

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь поясняет OBOZREVATEL, что ни один из популярных советов "правильного" использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

"Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

Траппинг. Еще один менее распространенный способ мошенничества – траппинг. Это специальный прибор, который "захватывает" карту и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит.

Тогда подходит мошенник и продолжает пользоваться банкоматом, используя чужую карту. "Траппинг сейчас не настолько распространенный способ мошенничества, как только клиент дозвонится в любой из банков, в котором он обслуживается, оператор сразу же посоветует ему никуда не отходить от банкомата. Это фактически исключает возможность какого-либо мошенничества. Но есть и другие случаи, когда карта не "вылазит" и клиент просто ее забывает", – рассказывает OBOZREVATEL представитель пресс-службы одного из крупных банков.

Как правильно пользоваться банкоматом

Лучше пользоваться теми банкоматами, которые всегда находятся под наблюдением. Например, в отделениях банков, в торговых центрах, супермаркетах.

Перед тем, как использовать банкомат, проверить отверстие для выдачи налички и циферблат – на них не должно быть съемных элементов.

Деньги нужно пересчитывать сразу возле банкомата. При этом лучше делать это так, чтобы ваши руки всегда были под наблюдением камеры, установленной на самом банкомате.

Если банкомат не выдал деньги, нельзя отходить от него. Нужно сразу же позвонить в банк и попытаться обнаружить устройство для "захвата" налички.

Кроме того, есть и другие методы обмана:

фейковые сайты;

вредоносные приложения;

мошеннические звонки якобы от банка или НБУ, во время которых у украинцев узнают персональные данные карт.

Несмотря на то, что банки инвестируют миллионы гривен в безопасность, защитить клиента, который сам раскрывает персональные данные, скачивает вредоносные программы или переводит деньги, практически невозможно. Поэтому безопасность средств в первую очередь зависит от самих украинцев.