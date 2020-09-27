В Украине участились случаи мошенничества с банкоматами: как не стать жертвой

В Украине участились случаи мошенничества с использованием специального устройства, которое способно своровать данные карты и сделать дубликат.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Эксперт по кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: скимминг – это один из самых сложных способ мошенничества. Для этого нужно специальное устройство для выпуска карт, камера или накладка на клавиатуру (чтобы подсмотреть пин-код), скимминговое устройство.

"Я бы сказала, что это сравнительно редкая схема. У банков есть относительно точная статистика. Если клиенты сами переводят 500-1000 грн, поверив рассказам по телефону, то с скриммингом все иначе – мошенничество происходит не по вине клиента. Тут достаточно просто воспользоваться банкоматом", – говорит Кобейник.

Заместитель директора Ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко с таким мнением не соглашается: скримминг активно используют мошенники, технологии развиваются. Мол, злоумышленники фактически устроили "гонку вооружений с банками" и каждый раз находят новый способ обойти меры безопасности.

"Это не редкое явление. Устанавливается устройство или на картридер, или внутри самого картридера. И это проблема, их заметить практически невозможно. Но им же нужно еще и пин-код получить. Для пин-кода устанавливается миниатюрная камера, либо в фальш-панели, либо где-то рядом", – рассказывает Данильченко.

Мошенник подходит к банкомату, вставляет скимминг в разъем, прикрепляет камеру к стенке банкомата, или же устанавливает специальную накладку на клавиатуру, которая запоминает, какие цифры набирал клиент банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.