В Украине цены на некоторые овощи повысили в 2,5 раза: сколько стоят

В Украине с 2 по 16 октября оптовые цены на огурцы повысились в 2,5 раза до 10 гривен/кг, а на виноград – снизились на 15-20% до 43-45 гривен/кг, тогда как ранее сообщалось о возможном подорожании яиц на 20%.

Об этом со ссылкой на исследование УКАБ сообщает УНН. "Закупочные (оптовые) цены на рынке плодоовощной культуры в течение первых двух недели октября увеличились", – сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

В частности, цены на помидоры выросли на 17,6% до 20 гривен/кг, на огурцы – в 2,5 раза до 10 гривен/кг. В то же время закупочные цены на молодой картофель и лук в середине октября остановились на уровне 6 гривен/кг и 2,8-3 гривен/кг соответственно, а морковь за последние 2 недели подешевела на 25% до 3 гривен/кг.

Стоимость свеклы сохранилась на уровне 3-4 гривен/кг, однако стоимость перца сладкого зеленого незначительно выросла с 14 гривен/кг до 14,5 гривны/кг, желтого – на 16,7% до 28 гривен/кг, красного – с 23-23,5 гривны/кг до 24 гривен/кг. Закупочная цена сливы выросла на 46,7% до 22 гривен/кг, персиков – на 55-60% до 47,5 гривен/кг, а стоимость груши сохранилась на уровне 42-45 гривен/кг.

В течение октября средняя цена малины выросла на 26% до 95 гривен/кг, при этом цены на на некоторые сезонные ягоды за 2 недели увеличились, на остальные – остались на том же уровне. Так, голубика подорожала на 27,6% до 370 гривен/кг, а цена на виноград уменьшилась на 15-20% до 43-45 гривен/кг. Дыня за указанный период подорожала в 3 раза до 18 гривен/кг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время карантина украинские семьи урезали свои траты на 10%, или на 84 млрд гривен. В то же время возросла доля денег, отданных за алкоголь, сигареты и наркотики. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за 2 квартал 2020 года.