В Украине трактористы зарабатывают по 30 тысяч, а дипломированные специалисты сидят без работы

В Украине трактористы, слесари и сварщики – на вес золота. Украинцы выбирают "популярные" профессии юриста, международника или экономиста, а после обучения занимают очереди в центрах занятости.

Работодателям, чтобы развенчать мифы о "непрестижных профессиях", приходится еще со школы рассказывать ученикам о том, как на самом деле устроен рабочий процесс, а соискателям предлагать зарплату выше средней.

OBOZREVATEL разобрался, какие профессии в Украине наиболее перспективные и почему не все украинцы могут работать по специальности.

Получают образование, но остаются без работы

Украина – одна из самых образованных стран Европы. У нас высшее образование получают до 80% выпускников школ, а в среднем по Европе – немного более половины. Проблема в том, что львиная доля дипломированных специалистов после вузов становится на биржу труда. Для примера, в Киеве из всего числа официально безработных более 80% имеют высшее образование.

Бывают даже случаи, когда в селах выпускники школ едут в ближайший город и поступают в вузи на специальность международные отношения. Они понимают, что по своей специальности не смогут работать ни в родном селе, ни в ближайшем городе, но все равно тратят на это пять лет и возвращаются домой, рассказывает директор по персоналу Группы компаний “Укрлендфарминг” UkrLandFarming Наталья Романенко.

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Работать трактористом, слесарем, сварщиком или даже инженером – не престижно, объясняет HR-эксперт Александр Белоус, добавляя: – Именно поэтому выпускники школ учатся на юристов и экономистов, а потом работают продавцами в магазинах".

Время, когда высшее образование было признаком достатка и успешности, уже давно прошло. Дипломы получают даже троечники, образование, по сравнению с соседними странами, обходится дешево. Да и если раньше для высокой зарплаты нужно было обязательно иметь диплом, то сейчас трактористы могут зарабатывать в два раза больше технологов или инженеров, а хороший сварщик за месяц получает не меньше менеджера среднего звена.

К примеру, как говорят в “Укрлендфарминг”, тракторист в среднем получает 30 тыс. грн в месяц, при этом, чтобы в конкретном селе нашлись желающие работать даже на такую зарплату, компании приходится еще с младшей школы развенчивать мифы. Рассказывать о том, что на самом деле работа "на земле" может быть интересной и хорошо оплачиваться.

"У нас подготовка проходит по двум направлениям. Первая – мы работаем с учениками младшей школы, студентами профессиональных учебных заведениях. Очень часто образование оторвано от рабочего процесса. Мы же обеспечиваем студентов возможностью понять, как и чем они будут заниматься в будущем. Проводим экскурсии, показываем наши высокие технологии и технику, которая на самоуправлении. Рассказываем, что уже нет тех пыли и грязи. Трактористы работают в комфортных машинах: с кондиционерами с музыкой. Второе направление – работа уже с теми, кто приходит к нам трудоустраиваться. На самом деле, это также важный процесс", – рассказывают в компании.

Аграрии приносят около 40% всей валютной выручки стране. Это одна из самых перспективных сфер, но и здесь чувствуют на себе кадровый голод.

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"Украинцы могут легко поехать на 25 тыс. грн собирать ягоды в Польшу, но боятся за 45 тыс. грн в месяц поработать трактористом в родном селе", – удивляется Белоус.

HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина поясняет: рабочим в производстве украинские работодатели готовы переплачивать, так как их просто нет на рынке. На вакансию юриста могут откликнуться 60-70 человек, и работодатель сможет выбрать лучшего, в то время как безработного инженера с желанием работать по специальности еще стоит поискать. К слову, высшее образование может пригодиться и в рабочих специальностях. Кроме того, наличие диплома в отдельных случаях открывает возможность зарабатывать больше.

Куда выгоднее податься

IT, сфера здоровья, строительство и аграрный бизнес – самые перспективные для украинцев направления. При этом в строительстве и аграрном секторе в первую очередь рады сварщикам, слесарям, зоотехникам, трактористам. А вот, чтобы занять должность архитектора или инженера, придется получить не только образование, но и опыт.

Научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко советует украинцам обратить внимание на ситуацию в ЕС. "Трудно понять, как будет развиваться рынок труда. В Евросоюзе среди перспективных сфер традиционно называют IT и здоровье. Причем включают в последнюю сферу не только медицину, а все, что связано со здоровым образом жизни", – уверена эксперт.

При этом эксперт соглашается: хорошо зарабатывать и реализовать себя можно и в рабочей специальности. Большинство работодателей жалуется: найти хорошего специалиста крайне сложно. И причина тому – совокупность факторов, в том числе и нежелание украинцев поступать в профессиональные учебные заведения и осваивать "непопулярную" специальность.

Но пока "популярные" экономисты-международники "воюют" за каждую вакансию и вынуждены находить себе применение не по специальности, за "непопулярных" трактористов готовы бороться сами работодатели, при этом их зарплата в сезон достигает 50 тыс. грн.

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