В Украине тесты на Covid-19 могут показывать лживые результаты: эксперты раскрыли детали

Тест на коронавирус показывает "позитивный" результат, когда обнаруживает определенное количество "копий вируса". И если хороший и дорогой немецкий реагент покажет "позитивный" результат при наличии 250 копий, то дешевый китайский аналог заметит вирус только при наличии 450 копий. Что это значит? Если лаборатория экономит, вы можете быть зараженным, сдать тест, который покажет, что вы здоровы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Но даже если тест стоит 3 тысячи, это не значит, что лаборатория использует тот самый качественный набор, а не покупает в Китае или "поддерживает украинского производителя". Цена может меняться без каких-либо оснований.

В Киеве, как подсчитали в Антимонопольном комитете, в государственных лабораториях цена доходит до 1800 грн (в среднем 900 грн), а в частных клиниках – до 3400 грн. В среднем рентабельность – 70%. Но закон это, как говорят в АМКУ, не нарушает – сговора нет, а из-за большого спроса бизнес имеет и возможности, и права устанавливать ту цену, на которую согласятся украинцы.

Сколько стоит тест в крупных лабораториях Киева:

"Николаб" 740 грн

"Евролаб" 1450 грн

"Омега Киев" 1200 грн

"Дила" 1480-1800 грн (в зависимости от сроков выполнения)

"УЛД Центр" 1555 грн

"МедиАн" 1600 грн

CSD Lab 1500 грн

"Синэво" 990 грн

Из всех перечисленных лабораторий OBOZREVATEL удалось официально получить комментарий только от "Синэво". Там рассказали, что сознательно отказались от украинских или китайских реагентов.

"Стоимость реагентики, которую мы используем, для одного ПЦР-теста составляет около 500 гривен. Еще 200-250 гривен составляют переменные затраты на персонал, амортизацию оборудования, аренду помещений, содержание лаборатории и прочее. Что касается заработка, то мы выбрали для себя стратегию сбалансированной и социально-ориентированной цены, поэтому наша маржа на ковидных тестах – минимальная", – говорит Николай Скавронский, коммерческий директор "Синэво". По его оценкам, все, что выше 1000 грн, – завышенная цена.

Нужно учитывать расходы на содержание оборудования, на одноразовый пластик, амортизацию самплеров, реагенты, стерилизацию помещений, а еще – на содержание помещений и зарплаты, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института молекулярной биологии НАН Украины Оксана Пивень.

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