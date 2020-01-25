В Украине суд вернул старый пенсионный возраст: кто раньше уйдет на отдых

В Украине Большая палата Конституционного Суда решила, что повышение пенсионного возраста для льготных категорий не соответствует главному закону страны.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства решении. С иском обратились 49 народных депутатов еще в 2015-м. Они попросили выяснить, не нарушает ли Конституцию повышение пенсионного возраста, так как ухудшает условия для льготников.

В результате часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых на пять лет раньше. Речь идет об:

украинцах, занятые на подземных работах;

работающих в тяжелых условиях;

трактористах;

доярках;

тех, кто весь сезон собирает на полях;

водителей общественного транспорта.

"Этим Решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников", – говорится в решении.

Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

В Украине глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о новой пенсионной реформе. Каждому украинцу придется платить дополнительный взнос за счет зарплаты взамен на вторую пенсию.

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