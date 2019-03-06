В Украине суд отменил повышение тарифов на газ: чего ждать 

В Украине Окружной административный суд отменил решение Кабмина о повышении тарифов на газ. Речь идет о постановлении, которое приняли еще в 2016-м. Несмотря на это, стоимость голубого топлива для украинцев не будет меняться как минимум до мая.

OBOZREVATEL разобрался, почему повышение тарифов на газ признали незаконным и на что это может повлиять.

Главное:

при повышении тарифа на газ нарушили процедуру принятия решения;

суд отменил постановление, которое и без того утратило силу (тариф пересмотрели);

новое повышение тарифов также, возможно, прошло с нарушением процедуры;

без согласия международных партнеров снижать цены на газ не будут, однако стоимость тепла в некоторых городах могут снизить.

Суд признал повышение тарифов незаконным? Значит, мы должны были платить меньше?

Нет. Сами тарифы не входят в компетенцию суда. Фактически Кабинет министров принимает решение о том, по какой цене будет продавать голубое топливо его же предприятие – "Нафтогаз".

Служители Фемиды пришли к выводу, что сама процедура принятия решения была нарушена. Уже несколько раз подряд правительство делает "сюрприз" и для поставщиков, и для населения, и для заинтересованных сторон. Повышение затягивают до самого последнего момента, а новые тарифы никто (кроме самого правительства) не знает до момента, пока их не утвердят.

Газ

Суд принял решение: порядок принятия и обжалования постановления №315 (в нем, в частности, устанавливали тарифы) нарушили. Документ не согласовали с Секретариатом Энергетического Сотрудничества и Государственной регуляторной службой, заранее не опубликовали. В результате не все заинтересованные стороны смогли принять участие в обсуждении постановления.

То есть речь идет не о повышении тарифов, а о процедуре принятия решения.

И что теперь? Тарифы снизят?

Нет, тарифы останутся в силе. Как показала практика, отмена одного постановления приводит к тому, что в силу вступает предыдущее решение. К примеру, когда через суд признали недействительными нормативы потребления газа, вступило в силу предыдущее решение и нормы автоматически повысили.

Но в этот раз суд затянул со своим решением. Как пояснили в пресс-службе ведомства, из-за загруженности служителей Фемиды, изменения состава коллегии, дело рассматривали с 2016 года и только на днях приняли окончательное решение.

Но пока это решение принимали, оно уже потеряло свою законную силу. То есть признанное незаконным постановление и так не действует. "Обжалованное постановление Кабинета министров Украины от 27 апреля 2016 №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867", – пояснил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

Те цены, по которым украинцы на данный момент платят за газ и на основе которых сформированы тарифы на отопление и горячую воду, к незаконному (по мнению суда) постановления отношения не имеют. Несмотря на это, в Кабмине уже заявили, что будут обжаловать такое решение.

А если новое постановление также обжалуют?

Примерно те же проблемы, которые суд обнаружил при принятии постановления №315, повторились и при утверждении нового документа – №867. Он также заранее не публиковался, и до последнего момента тариф не разглашали. Более того, Государственная регуляторная служба отказалась согласовывать документ из-за нарушений. Но на вступление его в силу это не повлияло.

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Уже в мае в Украине должны снова пересчитать тариф на газ (предусмотрено меморандумом с МВФ и действующим документом). Его стоимость должна увеличиться еще на 15%. Соответственно правительству придется разработать и принять еще одно постановление. Если сейчас подадут в суд на очередное решение правительства, пока судьи примут решение, документ уже потеряет свою силу.

То есть газ не подешевеет?

Нет. В эфире одного из телеканалов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для снижения тарифов необходима договоренность "со всеми международными партнерами". Речь идет в первую очередь о кредиторах (МВФ). "Это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – подчеркнул он.

А аргумент международных партнеров прост: хотите поддержку в виде дешевых кредитов, не нужно тратить миллиарды на компенсацию более низких тарифов.

К слову, в то же время тарифы на отопление в Кабинете министров планируют ограничить. Под предлогом роста цен на голубое топливо на 23,5% в некоторых городах взвинтили цены на отопление на 30-40%.

"Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - заявил министр соцполитики Андрей Рева на селекторном совещании, посвященном вопросам тарифообразования на тепло и горячую воду для населения.

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