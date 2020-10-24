В Украине спрогнозировали "неотвратимое подорожание" одного из продуктов

Александр Литвин Личные финансы 11:49, 24.10.2020 Обновлено: 12:03, 24.10.2020

В Украине из-за снижение производства и роста себестоимости ожидается неотвратимое подорожание сахара.

Об этом говорится в сообщении Экономического дискуссионного клуба. "Учитывая ожидаемое уменьшение наполняемости внутреннего рынка, а также увеличение затрат на производство свеклы и сахара, рост цен на него является неотвратимым, что потребители уже заметить в октябре на ценниках в торговых сетях", – говорится в прогнозе.

Внутреннее продовольственное потребление оценивается в 1,25 млн тонн, из расчета 30 кг на человека в год, что соответствует фактическим показателям последних трех лет. При отсутствии импорта, экспортный ресурс в текущем сезоне составит 40 тыс. тонн.

Площади уборки сахарной свеклы в текущем сезоне составляют 216,3 тыс. га, что практически соответствует уровню прошлого года (218,8 тыс. тонн). Однако, из-за засушливых климатических условий, урожайность сахарного сырья ожидается несколько ниже, чем годом ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.

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