В Украине снять квартиру будет гораздо дороже: как дурят на аренде и что нужно знать каждому

В Украине после обвала цен на аренду во время карантина постепенно дорожают квартиры. В Киеве и крупных городах, по оценкам экспертов, рост уже составил около 10%. И очередной скачок цен ожидается уже в сентябре.

О том, как изменятся цены на аренду жилья в ближайшие месяцы и как не потерять свои деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Аренда подорожает, но постепенно

Цены плавно ползут вверх вместе с концом карантина, рассказывает риелтор Максим Бабуряк. В апреле стоимость была примерно на 10% ниже, чем в начале мая. Однако ожидать, что сразу после конца карантина произойдет всплеск, не приходится.

"Лето – это практически всегда мертвый период на рынке аренды. Спрос падает, студенты уезжают. В этом году, если представить себе кривую движения цены, она будет кардинально отличаться от прошлогодней. И цены, и спрос в июне-июле вырастут, несмотря на сезонный спад", – рассказывает Бабуряк.

Сейчас однокомнатную квартиру в бюджетном сегменте можно найти за 6-7 тысяч гривен, квартира с ремонтом и в спальном районе в пешей доступности от метро обойдется в 8-9 тысяч. Но при этом, как говорит риелтор, арендодатели согласны идти на уступки и до августа-сентября делать скидку в связи с карантином.

"Можно получить скидку до 30% на период до августа-сентября. Сейчас арендодатели готовы идти на уступки. Так будет продолжаться недолго. Если вы хотите менять квартиру, лучше делать это в июне, максимум в июле", – рассказывает Бабуряк.

"Если вы хотите менять квартиру, лучше делать это в июне, максимум в июле", – рассказывает Бабуряк.

В сентябре возможен рост цен на 15-20%, рассказывает OBOZREVATEL риелтор Алексей Черновой. В крупные города вернутся студенты, активизируется бизнес. Вместе с ростом спроса увеличится и цена.

"Если сейчас на одну квартиру может быть 3-4 просмотра в неделю, то в сентябре такое же количество может быть за один день. Рост на 15-20% в сентябре происходит ежегодно, не станет исключением и этот год. Я бы тоже говорил, что если вы хотите менять жилье, лучше не ждать", – говорит Черновой.

Мошенники предлагают "уникальные варианты" и оставляют украинцев без копейки

Среди предложений на сайтах с объявлениями можно найти и "уникальные" варианты со стоимостью жилья в пределах 4-5 тыс. грн за квартиру в центре и с ремонтом. Львиная доля таких предложений – фальшивые. Мошенники размещают заманчивое предложение, но после предлагают оплатить услуги "агенства", которое готово сразу же предоставить жилье.

"Схема уже давно известна, но только за три недели ко мне обращались дважды с такими ситуациями. Предлагают хорошую квартиру, детально все описывают. Иногда для примера берут конкретный вариант, который уже давно сдан, но с ценой в несколько раз меньше. Чтобы получить жилье, предлагают заключить договор на предоставление информационных услуг. Берут немного – 1-2 тысячи гривен. В будущем эта сумма якобы уйдет в счет первого платежа. В результате же такое агенство дает недействительные номера "собственников квартир" и просто пропадает спустя месяц", – рассказывает Максим Бабуряк.

Еще один вариант – арендодатель убеждает, что у него есть целая очередь на просмотры. Мол, квартиру они сдать рады, но чтобы быть уверенным, что у клиента есть серьезные намерения , просят сразу отправить на карту первый платеж или хотя бы предоплату.

"Если у вас просят внести платеж за квартиру до того, как вы ее посмотрели – 99%, что это мошенники. Их задача – внушить вам, что вам предлагают уникальный вариант, но вы должны сразу доказать, что вам это жилье нужно, поэтому придется отправить какую-то, хотя бы небольшую, сумму", – рассказывает Бабуряк.

Как правильно арендовать квартиру

1. Платить только по факту поселения

Риелторы, которые просят оплатить им их услуги еще до того, как вы нашли квартиру, должны вызывать подозрения. Очень часто таким образом продают всего лишь информационные услуги. То есть вам просто передадут объявления. И если ни одно из них вам не подойдет, деньги не вернут, так как информационная услуга будет считаться уже предоставленной.

2. Не платить заранее

Еще один способ заплатить деньги и остаться без жилья – заплатить заранее. "На квартиру вроде как было много претендентов, и муж ее сомневался. Вот она и попросила, чтобы точно понимать, что мы хотим заселяться, прислать небольшую предоплату. Ну я прислала и после этого девушка пропала", - делится опытом Марина Скичко. Подобные схемы развода достаточно распространены. Поэтому важно платить за квартиру только после подписания договора.

3. Тщательно проверять документы

Арендодатель должен предоставить право собственности на жилье (также эту информацию можно проверить в реестре) и свой паспорт. Важно, чтобы вся информация совпадала с той, которая указана в договоре. А сам документ лучше подписывать при свидетелях (чаще всего им выступает риелтор).

Заверять нотариально договор нужно только в том случае, если жилье сдается более чем на 3 года. Согласно Гражданскому кодексу, если проигнорировать эту норму, договор можно признать недействительным.

В договоре обязательно нужно указать:

реквизиты сторон;

сроки действия документа;

размер и сроки оплаты аренды;

информацию об арендованной недвижимости.

Причем закон не ограничивает стороны: в документ можно вписывать и дополнительные условия, если они не нарушают законодательство.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!