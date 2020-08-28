В Украине снова развернулся курс доллара: сколько стоит валюта

В Украине 28 августа курс доллара после незначительного снижения развернулся на всех сегментах валютного рынка. Ощутимее всего валюта выросла в цене на наличном рынке – на 8 копеек, справочный курс и стоимость валюты в банках не изменилась.

Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 28 августа

доллар США – 27,46 грн (+8 копеек)

евро – 32,43 грн (15 копеек)

Курс валют 28 августа bank.gov.ua

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,2 грн/$ (без изменений)

Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений)

Сколько стоит доллар в банках minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,43 грн/$ (+8 копеек)

Продажа – 27,54 грн/$ (+9 копеек)

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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