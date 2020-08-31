В Украине снова пересчитают пенсии: кто получит на 500 грн больше

Александр Литвин Личные финансы 02:20, 1.09.2020

После повышения минималки до 6,5 тыс. грн в июле 2021 года украинцы, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет, будут получать пенсию в размере от 2600 грн (на 500 грн больше, чем сейчас).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, 1 января 2021 года часть пенсионеров получит выплату в размере на 300 грн больше (2400 грн). Это связано с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн.

Право на 40% от минимальной зарплаты имеют права те, кто:

  • достиг возраста 65 лет;

  • выполнил требования по стажу (30 лет для женщины и 35 лет для мужчин).

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Минимальная зарплата – это такая себе черта: меньше – нельзя, а больше – можно. Сколько украинцев получают минималку, сказать сложно. Как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. Но это только официально, мол, большинство из них получают часть дохода в конверте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

  • Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

  • Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

  • Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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